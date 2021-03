Nous allons vous rappeler les règles essentielles pour vous protéger de ces piratages, et vous donner les procédures à suivre si vous êtes, vous-même, une victime de cette gigantesque arnaque . En effet, la Caisse des dépôts, en charge du dispositif, a identifié cette fraude et met en garde les utilisateurs dès l’accueil du site moncompteformation.gouv.fr .

Depuis janvier 2019, chaque compte personnel de formation (CPF) est crédité en euros et non plus en heures, de quoi attirer les arnaqueurs. Dès décembre dernier, les autorités françaises ont mis en garde les utilisateurs de ce compte en publiant un article sur le site cybermalveillance.gouv.fr. En effet, sur les 38 millions de comptes, 10 000 ont été piratés. Le montant du préjudice est estimé entre 10 et 12 millions d’euros.

La supercherie commence toujours de la même façon : par un appel téléphonique, un SMS ou un mail qui met la pression sur son interlocuteur. Se faisant passer pour une personne travaillant pour « Mon Compte Formation », dans un organisme de formation, ou même chez Pôle Emploi, le malfaiteur insiste pour récupérer l’identifiant et le mot de passe de sa victime. Il peut alors inscrire sa proie à une fausse formation et faire transférer ses droits en euros sur son faux organisme de formation.

Des escrocs persuadent également les victimes de leur donner identifiant et mot de passe pour transférer leurs heures de DIF (Droit individuel à la formation) acquises jusqu’en 2014 vers le CPF, sinon les heures seront définitivement perdues. Ils apportent ainsi un argument choc qui leur permet d’arriver à leurs fins.

Certains arrivent à convaincre leur interlocuteur qu’il doit réinitialiser son mot de passe et proposent de l'aider dans la procédure. Ils arrivent ainsi à récupérer le numéro de sécurité sociale, etc.