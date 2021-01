Car le but de cette escroquerie est toujours le même : inscrire la victime, à son insu ou pas, à une formation totalement factice et ainsi récupérer l’argent que la personne arnaquée possède sur son CPF . Et les préjudices peuvent parfois atteindre plusieurs milliers d’euros.

Que faire si vous êtes la victime ?

Si vous pensez avoir été victime de ce type d’escroquerie, vous devez déposer plainte au commissariat de police ou en gendarmerie. Il est également recommandé de contacter la plateforme Mon Compte Formation si votre compte a été piraté.

Par ailleurs, pour vous conseiller vous pouvez appeler la plateforme Info Escroquerie au 08 05 80 58 17 (appel gratuit).

Rappelons que l’escroquerie est passible d’une peine de prison de 5 ans et de 375 000 euros d’amende et que l’usurpation d’identité est punissable d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.