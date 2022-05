Selon France Assureurs, l’objectif est de simplifier la vie des Français et de mieux lutter contre la fraude

Cette vignette verte avait été lancée afin de « lutter contre la non-assurance », précise auprès du Parisien, Franck Le Vallois, le directeur général de France Assureurs. Or, aujourd’hui « nous avons tous les moyens techniques pour simplifier la vie des Français et améliorer la lutte contre la fraude », a-t-il ajouté.

En effet, depuis 2019, les gendarmes et policiers peuvent vérifier dans le FAV (Fichier des véhicules assurés) si la voiture qu’ils contrôlent est bel et bien assurée. Et d’après Franck Le Vallois, la fiabilité de ce fichier, dans lequel les compagnies d’assurance ont un délai de 72 heures pour inscrire tout nouveau véhicule, s’élève « à plus 99 % ».

C’est « plus fiable qu’une simple vérification visuelle », affirme-t-il. Car pour rappel, si la vignette verte est vraie lors de son édition, rien ne certifie qu’elle le soit encore les mois suivants. En effet, l’automobiliste peut résilier son contrat ou la compagnie peut y mettre fin notamment en cas de défaut de paiement. Et dans cette situation, si le véhicule a une vignette qui est toujours valable à vue d’œil, la voiture n’est pourtant plus assurée.