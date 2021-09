À l’occasion des Rencontres de l’Union des entreprises de proximité ( U2P ), le président de la République s’est adressé aux plus de 3 millions de travailleurs indépendants pour leur annoncer la mise en place d’un plan qui s’appliquera dès janvier 2022. Il contient une vingtaine de propositions avec pour objectifs une meilleure protection des indépendants face aux accidents de la vie, un accompagnement, de la création à la transmission de l’entreprise, et une simplification de leurs démarches administratives.

Le patrimoine personnel des indépendants ne sera plus pris en compte en cas de défaillances professionnelles . À l’heure actuelle, celui-ci peut être saisi, après une faillite ou un coup dur. La résidence principale est l’unique bien protégé depuis 2015. À partir de 2022, « seuls les éléments indispensables à l'activité professionnelle pourront être saisis », a précisé Emmanuel Macron.

Les critères d’accès à l’assurance chômage jugés trop restrictifs seront simplifiés. Pour mémoire, le gouvernement a instauré en 2019 l’ allocation des travailleurs indépendants (ATI). D’un montant de 800 euros par mois pendant 6 mois, cette aide est attribuée aux indépendants qui ont exercé une activité non salariée pendant au moins 2 ans . Cependant, l’ATI est versée uniquement aux entrepreneurs qui ont connu une liquidation ou un redressement judiciaire . Particulièrement contraignante, cette condition sera supprimée. Les indépendants ayant cessé leur activité pourront donc percevoir l’ATI, une fois tous les 5 ans.

De plus, les plafonds d’exonération de plus-values lors de la cession d’une entreprise individuelle seront rehaussés. Pour concrétiser ces mesures, le gouvernement a prévu une enveloppe de 100 millions d’euros.

Un calcul en temps réel des cotisations

Les indépendants pourront bientôt bénéficier du calcul en temps réel des cotisations. Grâce à ce changement, ils ne seront plus pénalisés par le versement décalé de leurs cotisations et n’auront pas à attendre un an pour obtenir une régularisation.