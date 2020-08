Dans les villes de moins de 400 000 habitants, le tarif des frais d’enlèvement et de garde des voitures en fourrière a augmenté de + 0,9 % au 13 août 2020. Cette hausse des tarifs ne concerne pas les motos et les scooters pour le moment. Dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Toulouse et Marseille, les nouveaux tarifs de mise en fourrière — qui sont généralement plus élevés — n’ont pas encore été publiés.

Plusieurs raisons peuvent être à l’origine de la mise en fourrière d’un véhicule : stationnement gênant ou interdit, stationnement dangereux, un contrôle technique périmé, etc. Un contrevenant qui arriverait au moment où sa voiture est sur le point d’être enlevée peut interrompre l’opération de mise en fourrière à condition que le véhicule ait toujours les 4 roues au sol et de régler l’amende immédiatement ou de signer une reconnaissance de dette.

Le prix pour récupérer sa voiture en fourrière a augmenté

Depuis le 13 août 2020, le montant à régler pour pouvoir récupérer sa voiture après une mise en fourrière — en plus de celui de l’amende — a augmenté de + 0,9 %. Aux frais « d’opérations préalables » (15,20 euros maximum) peuvent parfois s’ajouter des « frais d’immobilisation matérielle » de 7,60 euros s’il y a eu pose d’un sabot au préalable. Ensuite il faudra régler les frais d’enlèvement du véhicule qui sont passés de 120,18 € à 121,27 €, et le prix de garde qui est désormais de 6,42 € par jour contre 6,36 € précédemment. Lorsque le véhicule reste plus de 3 jours en fourrière, il est automatiquement expertisé. Cette expertise coute 61 euros qui devront également être réglés par le propriétaire pour récupérer sa voiture.

Ces tarifs ne concernent pas Paris, Lyon, Marseille et Toulouse où les frais d’enlèvement et de garde sont plus élevés et n’ont pas encore été officiellement publiés.