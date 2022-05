Comme tous les ans au printemps, les Français sont tenus de déclarer leurs revenus, pour la plupart en ligne. Une fois cette démarche accomplie, ils obtiennent un « Avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu » (ASDIR) mentionnant un éventuel montant d’impôt à payer ou un remboursement. Puis au cours de l’été, l’administration fiscale adresse à l’ensemble des contribuables un avis d’imposition, qui justifie des revenus et s’avère utile pour bénéficier notamment de droits sociaux auprès de la CAF. À partir de quand sera-t-il disponible ? Comment le télécharger ? Le recevrez-vous dans votre boîte aux lettres ? Comment obtenir un duplicata de l’avis d’impôt 2022 ?

Après avoir dûment rempli leur déclaration d’impôt 2022 en ligne ou via le formulaire 2042 papier, les contribuables pourront recevoir dans les prochains mois leur avis d’imposition. Ce document, mis à disposition par le fisc, justifie de vos revenus et de vos charges auprès de divers organismes (banques, administrations, bailleur, etc.). Il peut ainsi vous être demandé par la CAF pour prétendre à certaines aides sociales, par votre banque dans le cas où vous sollicitez un prêt ou par un propriétaire dans le cadre d’un dossier de location.

Composé de 4 pages, l’avis d’impôt 2022 contient plusieurs informations vous concernant, soit :

les revenus déclarés ;

le nombre de parts de quotient familial ;

le RFR (revenu fiscal de référence) ;

le montant de l’impôt ;

la retenue à la source effectuée sur les salaires de l’année d’imposition ;

le montant de l’impôt restant à payer ou le montant du remboursement ;

la date limite de paiement, soit l’échéancier du ou des prélèvements, ou la date de remboursement.

Il sera prochainement accessible en ligne dans votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr ou vous sera envoyé par courrier.

Bon à savoir : l’avis de non-imposition, pour les contribuables qui ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu, a été remplacé par l’ASDIR (avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu) lorsque la déclaration de revenus est effectuée en ligne.