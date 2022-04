Malgré le prélèvement à la source, la déclaration de revenus reste incontournable. Pour les personnes n’utilisant pas le service en ligne ou pour celles souhaitant faire un brouillon avant d’envoyer leur déclaration finale, le formulaire de déclaration d'impôt 2022 est disponible en téléchargement. Nous vous indiquons où le trouver en PDF et à partir de quand.

Que vous déclariez vos revenus en ligne ou pas, ce formulaire peut être utile dans les cas suivants (liste non exhaustive) :

Il est disponible en ligne à compter du 7 avril 2022 , afin que tous les citoyens concernés puissent le télécharger, le remplir et le cas échéant, le remettre à l’administration fiscale.

Quel type de formulaire de déclaration de revenus télécharger ?

Il existe de nombreux formulaires 2042. En effet, en fonction de votre statut (salarié, indépendant, etc.) et le type de revenus que vous devez déclarer (revenus fonciers, vos crédits d’impôt, etc.), il existe un formulaire dédié. Voici les documents disponibles :

Formulaire 2042 pour la déclaration des revenus ;

; Formulaire 2042 K AUTO pour la déclaration de revenus automatique ;

Formulaire 2042 RICI pour les crédits d’impôts et diverses réductions ;

Formulaire 2042 C PRO pour les non-salariés et les auto-entrepreneurs ;

Formulaire 2042 IFI pour l’impôt sur la fortune immobilière.

En fonction des cas, vous pourriez également avoir besoin des formulaires suivants :