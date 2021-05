Après de multiples concertations, la solution du contrôle continu à 100 % a été écartée, au profit d’un aménagement des épreuves finales. « Je cherche une bienveillance vraiment réelle vis-à-vis des élèves, c'est-à-dire leur permettre de passer un baccalauréat qui a sa pleine valeur et de leur permettre de s'entraîner à ce qui va les faire réussir plus tard », a justifié Jean-Michel Blanquer.

Les épreuves de spécialité initialement prévues en mars ont quant à elles basculé en contrôle continu, comme l’a rappelé le ministre de l’Éducation nationale. En conséquence, 82 % de la note finale repose d’ores et déjà sur le contrôle continu . Les 18 % restants sont assurés par l’épreuve écrite de philosophie et le grand oral.

L’édition du bac 2020 s’était entièrement déroulée en contrôle continu. Ce ne sera pas le cas cette année, puisque 4 épreuves finales sont maintenues : la philosophie et le grand oral en terminale, ainsi que les épreuves anticipées de français (à l’oral et à l’écrit) en première.

Bac 2021 : les aménagements annoncés

Du nouveau pour l’épreuve écrite de philosophie

L’épreuve écrite de philosophie aura bien lieu le 17 juin. Les candidats pourront choisir entre 3 sujets de dissertation, au lieu de 2, et l’épreuve en elle-même sera composée de 4 sujets au choix, et non plus 3.

De plus, toujours dans une approche bienveillante, seule la meilleure note sera conservée : celle du contrôle continu ou celle de l’épreuve finale.

Un protocole sanitaire strict sera mis en place pour permettre la tenue des épreuves : port du masque obligatoire, nettoyage des mains avec du gel hydroalcoolique, installation d’une signalétique pour limiter les brassages, etc.

Le grand oral maintenu du 21 juin au 2 juillet

Le grand oral, épreuve emblématique du « bac Blanquer », est bel et bien maintenu. Cependant, les élèves auront le droit d’indiquer au jury, grâce à un mot rédigé par leur enseignant, les points du programme qu’ils n’ont pas étudiés. Les candidats disposeront ensuite de 20 minutes de préparation, avant de passer à l’oral, avec leurs notes à l’appui.

Afin de réduire les risques de contamination, les lycéens devront émarger avec leur stylo personnel et simplement montrer leur carte d’identité à l’examinateur, sans contact direct.

Quid des épreuves anticipées de français ?

Des aménagements présentés en janvier dernier avaient déjà permis d’alléger les épreuves de français :

réduction du nombre de textes à préparer pour l’oral, soit 14 au lieu de 20 dans la voie générale et 7 au lieu de 12 dans la voie technologique ;

à préparer pour l’oral, soit 14 au lieu de 20 dans la voie générale et 7 au lieu de 12 dans la voie technologique ; sujets doublés pour l’écrit : 2 séries de 3 sujets de dissertation et 2 commentaires pour la voie générale, 2 commentaires et 2 contractions de textes pour la voie technologique.

En complément pour l’épreuve orale, les examinateurs sélectionneront 2 textes parmi la sélection. Le candidat décidera alors sur lequel il souhaite travailler. Par ailleurs, une note du professeur renseignera les points qui n’ont pas été abordés au cours de l’année.

Des syndicats pas convaincus

Face à ces aménagements, la réaction des syndicats ne s’est pas fait attendre. « Les annonces de Jean-Michel Blanquer ne répondent pas aux inquiétudes qui s'expriment parfois depuis plusieurs mois », a déclaré la secrétaire adjointe du SNES-FSU (Syndicat national des enseignements de second degré). Du côté de l’Union nationale lycéenne (UNS), le président s’indigne sur Franceinfo à propos d’une « réforme qui se met en place à marche forcée », et qui transforme les lycéens en « véritables cobayes ».