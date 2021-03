En raison de la crise sanitaire, le baccalauréat 2021 s’est une nouvelle fois adapté et les épreuves de spécialité, initialement prévues pour le mois de mars, ont été annulées au profit du contrôle continu. Mais pour le ministère de l’Éducation nationale, il n’est pas question de faire passer « un bac au rabais ». Les épreuves du mois de juin devraient donc être maintenues dans les conditions habituelles. « Il y aura des examens écrits en juin », a affirmé Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, sur RTL le 10 mars.

Pour rappel, les épreuves de spécialité du baccalauréat sont remplacées par les notes du contrôle continu. Jean-Michel Blanquer en avait fait l’annonce jeudi 21 janvier face aux incertitudes liées à l’épidémie de Covid-19. L'objectif de cette décision était de ne pénaliser aucun élève en sachant que la crise a un impact important sur leur préparation. De même, les trois évaluations communes ont elles aussi été annulées.

Toutefois, les épreuves écrites organisées en juin sont pour l’instant maintenues. Pour le français, les épreuves écrites de première et terminale se dérouleront le jeudi 17 juin 2021 après-midi. Les épreuves orales se tiendront du 21 juin au 2 juillet 2021. Le nombre de textes à préparer par les candidats a été revu : 14 textes au lieu de 20 pour le bac général et 7 textes au lieu de 12 pour le bac technologique.

Les épreuves écrites de philosophie sont maintenues le jeudi 17 juin, cette fois le matin. Et le Grand Oral restera de rigueur. Cette épreuve est importante et permet aux élèves de montrer leurs compétences à l’oral, selon le ministre de l’Éducation nationale. Les candidats recevront une convocation pour passer l’examen entre le lundi 21 juin et le vendredi 2 juillet 2021.

Les épreuves du baccalauréat professionnel

Les épreuves du baccalauréat professionnel auront lieu du mercredi 16 juin au mercredi 23 juin 2021. Le calendrier à connaître est le suivant :

mercredi 16 juin : les épreuves de français et d’histoire-géographie ;

jeudi 17 juin : celles de prévention, santé et environnement et celles d'économie-droit et d'économie-gestion ;

vendredi 18 juin : arts appliqués et cultures artistiques.

Dates des résultats et oraux de rattrapage

Les lycéens pourront connaître les résultats du bac à compter du mardi 6 juillet 2021. Les candidats qui ont besoin de quelques points supplémentaires pour obtenir leur diplôme seront convoqués aux oraux de rattrapage, organisés du 7 au 9 juillet 2021.