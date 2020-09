Lundi de Pâques, Fête du Travail, Fête nationale, Toussaint, Armistice ou encore Noël, etc. Pour anticiper et planifier plus facilement vos week-ends prolongés et congés, informez-vous sur les jours fériés en France en 2020 et 2021. Retrouvez également les dates des principales fêtes religieuses et civiles non fériées.