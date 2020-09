Découvrez les jours fériés pour 2020 et 2021 en France et prévoyez d’ores et déjà vos vacances ou ponts pour les 2 prochaines années.

Découvrez les jours fériés pour 2020 et 2021 en France et prévoyez d’ores et déjà vos vacances ou ponts pour les 2 prochaines années.

En France, les jours fériés de 2020 sont définis par l’article L3133-1 du Code du travail. Celui-ci prévoit 11 fêtes légales françaises donnant lieu à un jour non travaillé. En fonction du calendrier, il est possible de gagner quelques week-ends à rallonge ou quelques ponts. Et comment organiser au mieux ses congés pour 2020 et 2021 ? Voici dans cet article un récapitulatif qui peut vous aider.







2020, des week-ends de 3 jours à foison

L’année 2020 rendra heureux les salariés aimant partir en week-end à rallonge. En effet, sur 11 jours fériés, 5 tombent un lundi ou un vendredi. 2 tombent un mardi ou un jeudi, pouvant engendrer un joli pont et 2 tomberont en week-end. Enfin, 2 mercredis seront également fériés, une aubaine pour souffler un peu en milieu de semaine. Voici comment s’organisent les jours fériés en 2020. Jour de l’an : le mercredi 1 er janvier

janvier Pâques : le lundi 13 avril

Fête du Travail : le vendredi 1 er mai

mai Victoire des alliés : le vendredi 8 mai

L’Ascension : le jeudi 21 mai

Pentecôte : le lundi 1 er juin

juin Prise de la Bastille : le mardi 14 juillet

L’Assomption : le samedi 15 août

La Toussaint : le dimanche 1 er novembre

novembre L’Armistice : le mercredi 11 novembre

Noël : le vendredi 25 décembre Le mois de mai 2020 sera on ne peut plus allégé avec 2 week-ends de 3 jours et un pont.