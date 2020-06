Port du masque et nettoyage plus fréquent

Porter un masque de protection sera obligatoire pour les animateurs « et pour toute personne prenant part à l’accueil lorsque la distanciation physique n’est pas possible », fait savoir le ministère dans sa directive.

Les enfants n’auront pas à en porter sauf si l’un d’eux présentait des symptômes du Covid-19. Les enfants de 11 ans et plus devront aussi porter un masque lors des activités où la distanciation ne peut être respectée.

Les locaux devront être nettoyés précautionneusement 2 fois par jour avec un produit virucide pour toutes les surfaces touchées par tous (poignées de portes, w.c., lavabos, etc.) et du gel hydroalcoolique devra être mis à disposition pour que les enfants puissent s’en servir à tout moment. Les lieux devront être aérés le plus souvent possible et brumisateurs comme ventilateurs seront interdits.