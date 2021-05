Entre l’école à la maison et les confinements successifs, l’année n’a pas été simple pour les élèves partout en France. Pour les aider à passer un été épanouissant, le gouvernement a décidé de relancer les Vacances apprenantes . En plus de proposer aux élèves de rattraper un éventuel retard accumulé pendant la crise sanitaire, elles offrent la possibilité à des enfants qui n’en ont pas la chance de partir en colonie de vacances.

Un budget de 40 millions d’euros pour relancer les colos apprenantes

Une enveloppe de 40 millions d’euros a été attribuée pour relancer les colos apprenantes. Ces colonies de vacances un peu particulières permettent d’associer activités ludiques et pédagogiques afin de préparer au mieux les élèves à la rentrée tout en leur permettant de passer un bon moment. Labellisés par l’État, ces séjours s’adressent aux enfants et adolescents, de 3 à 17 ans, et sont entièrement gratuits pour les familles modestes. En 2021, les colos apprenantes devraient même s’ouvrir à toutes les familles, qui pourront s’inscrire via une plateforme en ligne.

Entre l’été et la Toussaint, 69 525 enfants sont partis en colos apprenantes en 2020. Cette année, l’objectif est d’en accueillir bien plus. Pour cela, l’État s’est engagé à donner un coup de pouce aux communes pour les financer à hauteur de 400 euros par jeune et par semaine. En effet, ces séjours sont proposés par les organisateurs de colonies de vacances (association d’éducation populaire, collectivité territoriale, structures privées, comité d’entreprise), qui comptent en partie sur le soutien financier de l’État.

La liste des colos apprenantes de l’été 2021 est disponible sur le site du ministère de l’Éducation nationale. Les dates ainsi que les modalités d’inscription y sont également renseignées.