Formation : des salariés peu informés

Car pour le moment, seulement 1 salarié sur 4 a effectué ce transfert. « Ce n’est évidemment pas suffisant », expliquait Élisabeth Borne auprès du journal La Croix en octobre 2020. La ministre du Travail souhaitait par ailleurs « relancer une campagne de communication ».

Rappelons que le DIF avait été créé en 2003 à la suite d’un accord interprofessionnel sur la formation. Ce dispositif permettait aux salariés de disposer d’un crédit annuel de 20 heures, dans la limite de 120 heures sur 6 ans. L’un des objectifs étant le maintien de l’employabilité. En 2015, le CPF (Compte Personnel de Formation) lui a succédé. Et désormais le dispositif est crédité en euros et non plus en heures.