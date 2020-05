Un calendrier resserré

Un peu plus de 256 300 candidats se sont inscrits aux concours de l’enseignement en 2020, pour 29 438 postes ouverts. Ceux-ci concernent les concours internes et externes aux postes d’enseignants, de personnels de direction ou de l’inspection, de conseillers principaux d’éducation (CPE) et de psychologues de l’éducation nationale.

La crise du Covid-19 a modifié le calendrier de certaines épreuves. Sur 136 concours externes et 90 concours internes, 79 ont été reportés. Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé leur reprogrammation dès le 16 juin. Cela concerne les épreuves écrites, mais aussi orales. Cependant, le calendrier étant plus serré, elles ne se dérouleront que sur 1 mois, contre 4 à 5 mois d’ordinaire.