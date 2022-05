Car avant la loi du 15 novembre 2021 , les bénéficiaires d’un congé et d’une allocation de présence parentale (AJPP) pouvaient prendre au maximum 310 jours durant une période de 3 ans. Et lorsqu’ils avaient posé tous leurs jours de congé, ils devaient attendre la fin des 3 ans pour bénéficier, une nouvelle fois, de 310 jours maximum.

Alors, avec cette loi, les conditions ont évolué. Ainsi, un parent peut désormais demander le renouvellement du congé de présence parentale sans attendre la fin des 3 ans. Pour ce faire, il doit informer son employeur plus de 15 jours avant la date de début, via une lettre remise en main propre contre décharge ou une lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande initiale de congé n’a pas évolué

En revanche, les conditions initiales pour bénéficier d’un congé de présence parentale ne changent pas :

son enfant doit avoir au maximum 19 ans, ne doit pas percevoir un salaire brut de plus de 1 008,51 € par mois et ne pas doit être bénéficiaire d’une prestation familiale ou d’une allocation logement ;

le demandeur doit avoir la charge effective et permanente de son enfant, c’est-à-dire qu’il doit être rattaché au foyer fiscal, ou qu’il doit être mineur et ne pas toucher de revenu ou encore qu’il doit assurer financièrement son entretien.

La demande de congé s’effectue toujours auprès de son employeur via une lettre recommandée avec avis de réception ou une lettre remise en main propre contre décharge. Il faut le faire plus de 2 semaines avant la date souhaitée et y joindre un certificat médical qui atteste la gravité du handicap, de l’accident ou de la maladie et qui précise la nécessité d’une « présence soutenue auprès de l’enfant » ainsi que celle des « soins contraignants ».

Puis, à chaque fois que vous souhaitez vous absenter pendant 1 ou plusieurs jours, vous devez avertir votre employeur au moins 48 heures à l’avance.