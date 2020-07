Des tests de dépistage sont effectués depuis le début de la crise sanitaire par des laboratoires d’analyses médicales. Ils en existent de plusieurs sortes et ont pour but d’enrayer la propagation du virus au sein de la population. Depuis le 11 juillet, le dispositif s’étend aux pharmacies, habilitées à effectuer des tests sérologiques TROD jusqu’au 30 octobre 2020. Elles devront alors suivre les recommandations données par la Haute Autorité de Santé (HAS).