Afin de sortir définitivement du confinement et éviter une seconde vague de contamination, un dépistage massif de la population semble être la meilleure solution. Les tests de diagnostic du Covid-19 sont donc devenus la clé pour sortir de cette crise sanitaire sans précédent. C’est pourquoi la France a décidé de mettre les bouchées doubles depuis quelques semaines pour produire suffisamment de tests de dépistage. À l’heure actuelle, il existe deux méthodes de test pour dépister le Covid-19 : la PCR ou « Polymerase Chain Reaction » (ou encore ACP pour « Amplification en Chaîne par Polymérase ») et la sérologie. Faisons le point ensemble sur les spécificités de ces 2 types de tests, les conditions de réalisation, les lieux de dépistage et la procédure à suivre pour se faire dépister.

Quels sont les différents types de tests de détection du Covid-19 ?

En cette période de crise sanitaire, les instituts de recherche et les laboratoires ont développé des solutions de diagnostic qui permettent de détecter le virus SARS-Cov-2, responsable de la pandémie de coronavirus. L’objectif principal des autorités sanitaires est de « casser les chaînes de transmission » du Covid-19 et « maîtriser l’évolution » de la pandémie en France.

À ce jour, il existe 2 types de tests pour dépister le coronavirus : les tests virologiques (RT-PCR) et les tests sérologiques.

Les tests virologiques (RT-PCR)

Les tests dits « virologiques » ou « PCR » sont les tests de dépistage qui sont utilisés en France depuis le début de la pandémie, notamment dans les drives installés près des laboratoires d’analyses.

Ils permettent de déterminer si un individu est porteur du SARS-Cov-2 au moment du test grâce à un prélèvement naso-pharyngé (nez, nasopharynx, gorge). Le procédé consiste à introduire un écouvillon (une sorte de long coton-tige) dans le nez du patient, jusqu’à 15 cm environ, afin de récolter son ADN.

L’opération dure quelques secondes, mais elle peut être plus ou moins douloureuse. Ensuite, le prélèvement est plongé dans un réactif qui indique la présence ou non d’un brin d’ARN (Acide ribonucléique) appartenant au coronavirus SARS-CoV-2.

La PCR doit obligatoirement être réalisée par un infirmier ou un biologiste — qu’il soit médecin ou pharmacien. Généralement, le résultat est disponible au bout de 24 heures.

Facile à faire et non invasif, le test virologique est actuellement le seul test fiable et recommandé pour dépister le Covid-19. Depuis le 11 mai, il est possible de faire jusqu’à 700 000 tests virologiques par semaine sur l’ensemble du territoire.

Les tests sérologiques

Le test sérologique permet de rechercher si un individu a développé une réaction immunitaire après avoir été en contact avec le coronavirus. Ce test détecte la présence d’anticorps grâce à une prise de sang.

Il existe 2 sortes de tests sérologiques :

les tests classiques qui utilisent la méthode immuno-enzymatique ELISA (Enzyme linked immunosorbent assay)

les tests de dépistage unitaires (TDR, TROD) et autotests qui détectent en quelques minutes la présence d’anticorps à partir d’une simple goutte de sang

Contrairement aux tests virologiques, les tests sérologiques sont encore en phase d’évaluation. En effet, il y a encore quelques incertitudes au niveau de la fiabilité des tests actuels : un grand nombre de tests auraient une « trop faible sensibilité » (trop de faux négatifs) ou une « trop faible spécificité » (trop de faux positifs). Il y a également des incertitudes au niveau du caractère immunisant du virus : la présence d’anticorps ne garantirait pas nécessairement une protection contre une nouvelle infection. C’est la raison pour laquelle des études scientifiques sont en cours.

En attendant l’évaluation et la validation de ces données, le test sérologique n’est pas recommandé pour dépister le Covid-19.

Pour vous donner une idée, sur les 50 tests sérologiques soumis à la validation du CNR (Centre national de référence) de l’Institut Pasteur, seulement 23 tests ont été homologués. Cette liste est disponible sur le site du ministère de la Santé.