Où partir en vacances ? Alors que de plus en plus de pays allègent les restrictions sanitaires, certains États interdisent toujours la moindre entrée sur leur sol. Voici donc les règles actuelles concernant les voyageurs . Il faut souligner qu’elles pourraient changer dans les prochaines semaines.

Les voyageurs vaccinés peuvent aussi prendre la direction de certains pays d’Amérique (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Cuba, Mexique, Pérou, Uruguay, etc.) ou d’Asie (Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Jordanie, Maldives, Singapour, Sri Lanka, etc.) sans être obligés de passer par la case test PCR ou antigénique.

Où peuvent partir les non-vaccinés ?

Les Français qui n’ont pas reçu toutes leurs doses de vaccin peuvent aller dans certains pays européens (Croatie, Danemark, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Luxembourg, Norvège, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse, etc.), américains (Argentine, Chili, Cuba, Jamaïque, etc.) et asiatiques (Azerbaïdjan, Jordanie, Mongolie, etc.) sans avoir à présenter de test de dépistage.

En revanche, s’ils se rendent en Autriche, en Espagne, en Italie, à Malte, au Portugal, en Turquie, à Dubai, en Inde, en Thaïlande, en Algérie, au Cameroun, en Égypte, à Madagascar, au Nigeria, aux Seychelles, en Colombie, en Équateur, au Panama ou encore au Pérou, ils doivent obligatoirement réaliser un test PCR avant l’embarquement (selon les pays un test antigénique négatif peut être accepté).