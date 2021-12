CyberScore : de quoi s’agit-il ?

Le CyberScore est la future note qui pourrait être affichée sur plusieurs plateformes numériques. Son principe ressemblera à celui du NutriScore, visible sur de plus en plus de produits alimentaires. Concrètement, une note (probablement de A à E) accompagnée d’un code couleur renseignera les internautes sur le degré de sécurisation du site. Un site mal noté impliquera pour l’internaute une mauvaise protection de ses données personnelles.

Pour plus de transparence, des prestataires d’audit qualifiés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) seront sollicités pour l’évaluation. Et le résultat de l’audit de cybersécurité devra être présenté « de façon lisible, claire et compréhensible » et être « accompagné d’une présentation ou d’une expression complémentaire, au moyen d’un système d’information coloriel », indique la proposition de loi.