Les personnes qui souhaitent se rendre à l’étranger actuellement ne peuvent pas le faire aussi facilement que d’habitude en raison des restrictions mises en place à cause de l’épidémie de CoVid-19. Certains pays maintiennent leurs frontières fermées tandis que d’autres imposent des tests de dépistage ou des quatorzaines (quarantaine de 14 jours) aux voyageurs qui arrivent de l’étranger. Qu’il s’agisse de déplacements vers d’autres pays de l’UE ou hors UE, où trouver des informations officielles et régulièrement mises à jour ? Faisons le point.

Déplacements nationaux

Si vous devez vous déplacer sur le territoire national, en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, vous pouvez accéder à de l’information régulièrement mise à jour sur la page dédiée « Informations Coronavirus » du gouvernement. La date des données utilisées est toujours précisée.

En entrant le numéro d’un département, vous pourrez connaitre sa situation sanitaire définie par un code couleur : vert ou orange. Lorsque le département est vert, les règles nationales s’appliquent en ce qui concerne le port du masque et les gestes-barrières. Lorsque le département est classé orange, certaines règles plus spécifiques et plus strictes peuvent s’appliquer ; ces mesures sont alors décrites sur le site.