Le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer a annoncé que cet été, des « vacances apprenantes » seraient mises en place. Ce dispositif a notamment pour but de permettre aux enfants ayant accumulé du retard scolaire pendant le confinement de se remettre à niveau dans un cadre où des loisirs seront également prévus.

En quoi consiste le dispositif « vacances apprenantes » ?

Un budget de « 200 millions » d’euros sera investi par l’État « dans quatre opérations qui permettront à un million d’enfants et de jeunes d’avoir des vacances épanouissantes et éducatives », a expliqué le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer à Ouest France. Ces « vacances » seront « entièrement gratuites pour les familles les plus modestes, dont les enfants seront prioritaires. », a-t-il ajouté.

L’objectif de « vacances apprenantes » est principalement de pallier le retard scolaire accumulé par certains élèves durant le confinement, dans un cadre où les loisirs tiendront également leur place.