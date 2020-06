Avec le confinement et la fermeture des écoles, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale a annoncé la mise en place du dispositif « vacances apprenantes » pour permettre aux enfants de renforcer leurs savoirs tout en profitant de leur été. Parmi les opérations proposées dans ce cadre, il y a les « colos apprenantes ». Comment y inscrire ses enfants ?

Dans le cadre des « colos apprenantes », des activités ludiques et pédagogiques dans des domaines comme le sport, la culture, les langues étrangères, les sciences, ou encore le développement durable seront proposées aux enfants. L’objectif étant de renforcer leurs apprentissages et de remobiliser les expériences collectives . Cela leur permettra ainsi de mieux appréhender la prochaine rentrée scolaire.

Les « colonies apprenantes » concernent les enfants âgés de 3 à 17 ans et sont ouvertes à tous. Cependant, certains publics sont prioritaires . Il s’agit des jeunes :

Quelles sont les modalités des séjours en « colo apprenante » ?

Les « colos apprenantes » se déroulent sur toute la période estivale, du 4 juillet au 31 août 2020, sur tout le territoire.

Chaque séjour, d’une durée minimale de 5 jours ouvrés, propose une thématique principale pour une catégorie d’âge spécifique.

Par exemple, la semaine du 5 au 11 juillet, les 4-5 ans pourront partir pour un séjour découverte en bord de la mer dans la Manche et les 6-11 ans pourront aborder la thématique du développement durable lors d’un séjour sur l’Île d’Oléron. Les 8-10 ans ont la possibilité de se rendre en Haute-Garonne pour un séjour linguistique d’anglais du 11 au 17 juillet. Et les 13-17 ans pourront quant à eux partir pour un séjour sport et nature dans les Hautes-Alpes du 5 au 12 juillet.