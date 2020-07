Cet abondement peut être fractionné et utilisé pour financer plusieurs formations, au plus tard dans les deux ans suivant la notification de rente.

Qu’est-ce qu’un taux d’incapacité permanente ?

Si le salarié victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail garde des séquelles, un taux d’incapacité permanente peut lui être attribué. Selon ce taux, qui est établi à la fois suivant des critères médicaux et professionnels et à partir du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, le salarié peut percevoir une indemnité ponctuelle ou une rente.

Si le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 10 %, le salarié perçoit alors une rente, versée chaque trimestre si le taux d’incapacité est compris entre 10 et 50 %, et chaque mois s’il est égal ou supérieur à 50 %. Cette rente est versée jusqu’au décès du bénéficiaire et est exonérée d’impôts et de taxes (CSG et CRDS).

C’est le salaire des 12 derniers mois qui précèdent l’arrêt de travail qui sert de base au calcul de cette rente.