Fin du masque obligatoire à l’école primaire

Bas les masques pour les enfants scolarisés en primaire dans certains départements ! Dès le 4 octobre, les élèves du CP jusqu’au collège n’auront plus besoin de porter le masque, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement scolaire.

Le gouvernement a ainsi fait passer le protocole sanitaire, qui était au niveau 2 depuis la rentrée, au niveau 1. Cela implique également que les activités physiques et sportives pourront avoir lieu en intérieur comme en extérieur et que les enseignants et professionnels n’auront plus à limiter le brassage des élèves. Un tel allégement du protocole est le témoin d’une nette amélioration de la situation épidémique.

En revanche, le port du masque restera bien de rigueur pour les collégiens et les lycéens. De même, les enseignants et les professionnels travaillant dans les écoles primaires devront conserver le masque dans les espaces clos.