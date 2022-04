Par ailleurs, comme le précise le site vie-publique , 60 députés peuvent saisir le conseil constitutionnel afin qu’il se prononce sur la conformité d’une loi. Enfin, ces élus peuvent voter une motion de censure (en cas d’adoption, le gouvernement doit démissionner), poser des questions aux ministres et mener des investigations via des commissions d’enquête.

Autres dates à connaître : les déclarations de candidature doivent être déposées le 20 mai au plus tard et la campagne officielle commencera quant à elle le 30 mai.

Les députés sont élus pour 5 ans. Et comme les dernières élections législatives se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, les prochaines auront lieu les 12 et 19 juin 2022.

Les élections législatives sont un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Ainsi, pour être élu dès le premier tour, le député doit respecter deux conditions :

avoir recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés ;

et que le nombre de voix soit égal au quart des électeurs inscrits.

En revanche, pour être élu au second tour, le candidat doit avoir obtenu le plus grand nombre de voix.

Bon à savoir : s’il y a égalité entre deux candidats, c’est le plus âgé qui est élu. De plus, pour être présents au second tour, les candidats doivent avoir recueilli un nombre de voix égal ou supérieur à 12,5 % du nombre des inscrits. Toutefois, si seul un candidat y parvient, le deuxième qui a obtenu le plus grand nombre de voix est automatiquement qualifié pour le second tour.