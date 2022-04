Le troisième tour de la présidentielle approche à grands pas. Le 25 avril 2022, le décret « portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale » a été publié au JO et officialise les dates des élections législatives 2022. Ainsi, le premier tour du scrutin aura lieu le dimanche 12 juin, tandis que le second se tiendra le dimanche 19 juin.

Les Français de l’étranger voteront, quant à eux, avec un temps d’avance. En effet, le premier tour se déroulera « le 4 juin pour le continent américain et les Caraïbes et le 5 juin pour le reste du monde », précise le site diplomatie.gouv.fr. Concernant le second tour, il faut retenir le 18 juin pour le continent américain et les Caraïbes et le 19 juin pour le reste du monde. Enfin, la plupart des territoires d’outre-mer voteront le samedi qui précède les élections en métropole.

Pour l’occasion, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h, et non pas 19h comme c’était le cas pour l’élection présidentielle. Toutefois, un arrêté peut autoriser certaines grandes villes à retarder l’heure de fermeture des bureaux, clos au plus tard à 20h.