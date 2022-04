Près de 48,7 millions de Français étaient appelés à voter ce dimanche 10 avril pour le premier tour de l’élection présidentielle. Et les urnes semblent déjà avoir rendu leur verdict. Selon les résultats communiqués par le ministère de l’Intérieur, les deux candidats qui s’affronteront au second tour sont Emmanuel Macron avec 27,6 % des votes et Marine Le Pen qui a recueilli 23,41 % des voix. En troisième position arrive Jean-Luc Mélenchon (22 %). Pour qui ont voté vos voisins ? Qui est arrivé en tête dans votre commune ? Quel score ont obtenu les candidats dans les grandes villes ? Retrouvez les résultats du premier tout de l’élection présidentielle dans votre ville, votre département ou votre région.

Où trouver les résultats de la présidentielle 2022 par commune ? Comment vos voisins ont-ils voté dans votre village ? Quel candidat est arrivé en tête à Paris, Lyon, Marseille, Montpellier ou encore Toulouse ? Pour le savoir, les électeurs ont l’embarras du choix. Ils peuvent notamment consulter les résultats de l’élection présidentielle 2022 dans leur commune sur le site annuaire-mairie.fr. Ce dernier propose un descriptif commune par commune : score des candidats, taux de participation, abstention, votes blancs ou nuls. De même, les résultats dans votre ville sont accessibles en un clic. Pour les habitants du 1er arrondissement de Paris, par exemple, il suffira de se rendre sur la page dédiée à l’élection présidentielle 2022. De nombreux médias proposent également des cartes interactives, ainsi qu’un moteur de recherche permettant de consulter les résultats ville par ville. En sachant que les cartes se remplissent au fil de la publication des données par le ministère de l’Intérieur.

Si au niveau national Emmanuel Macron a remporté 27,6 % des voix et Marine Le Pen 23,41 %, qu’en est-il au niveau départemental et régional ? Le ministère de l’Intérieur met à disposition une carte interactive. Vous pouvez accéder au détail des résultats en cliquant directement sur votre département ou en le sélectionnant dans la rubrique « Choisir un département ». Parmi les candidats sur le podium, Emmanuel Macron est arrivé en tête dans 52 départements, Marine Le Pen dans 42 et Jean-Luc Mélenchon 12. En outre, il est possible de consulter les résultats dans votre région sur ce même site. #Élections2022 l Dès à présent, retrouvez les résultats du 1er tour de l'#electionpresidentielle2022. — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) April 10, 2022

Quand les résultats définitifs du premier tour seront-ils disponibles ? Les chiffres dévoilés ne sont que les résultats provisoires, mis à jour au fur et à mesure des remontées des bureaux de vote. Les Français devront patienter quelques jours de plus pour connaître les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle 2022. En effet, « au lendemain du premier tour, du lundi 11 au mercredi 13 avril, le Conseil constitutionnel procédera à la centralisation et à la vérification des résultats, à l’examen des réclamations et à l’exploitation des rapports envoyés par les délégués », peut-on lire sur le site du Conseil constitutionnel. Les résultats seront déclarés mercredi 13 avril par le Président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, et dans le même temps les noms des deux candidats en lice pour le second tour seront officiellement annoncés.