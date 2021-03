Vous êtes citadin et rêvez de vous rapprocher de la nature ? Vous vivez déjà à la campagne mais souhaitez découvrir d’autres façons d’élever et cultiver, tout en venant à la rencontre des autres ? Le Wwoofing est fait pour vous !

Le Wwoofing est à la fois un concept et une expérience de vie. En quoi cela consiste-t-il ? Comment devenir Wwoofeur ? Pourquoi vivre une telle expérience ? Focus sur un bénévolat sous le signe de la nature.

Qu’est-ce que le Wwoofing ? L’acronyme Wwoofing vient de l’anglais et signifie « World Wide Opportunities on Organic Farms ». Il est associé à un mouvement né en 1971 en Angleterre. L’objectif est de permettre aux Wwoofeurs de reprendre contact avec la terre tout en apportant de l’aide à leur hôte, dans le cadre de travaux agricoles reposant sur des pratiques respectueuses de l’environnement. Le concept existe aujourd’hui dans de nombreux pays à travers le monde. Les Wwoofeurs donnent de leur temps bénévolement en échange du gîte et du couvert. Ils vivent par conséquent au sein des familles qui les accueillent et participent aux activités de la ferme à raison de quatre à cinq heures par jour. Les travaux réalisés peuvent être de différentes natures, mais toujours associés au domaine agricole : taille d’arbres et arbustes, traite, désherbage, débroussaillage, entretien du potager, etc.

Si le concept vous séduit et que vous êtes intéressé par les modes de vie durables et les principes de l’agriculture biologique, devenez adhérent à l’association Wwoof France. Le Wwoofing est une expérience ouverte à tous, sans condition d’âge. Pour devenir Wwoofeur en France, rendez-vous sur le site www.wwoof.fr. Inscrivez-vous afin de pouvoir accéder aux annonces des fermiers qui recherchent des bras pour leur exploitation agricole. Vous devrez vous acquitter d’une cotisation de 25 euros. Une fois membre de Wwoof France, vous n’avez plus qu’à rechercher le secteur géographique et le type d’exploitation qui vous intéressent. Vous échangerez ensuite avec le fermier et conviendrez avec lui des dates, de la durée et de la nature de l’aide à apporter. L’adhésion à l’association impose au fermier et au Wwoofeur de respecter un contrat moral dont les termes se retrouvent dans la charte du Wwoofing.

Quels sont les avantages du Wwoofing ? L’intérêt de tenter l’expérience du Wwoofing est évident. Vous vous reconnecterez à la nature, à des modes de production et de consommation simples, sobres et raisonnés. Vous apprendrez à faire avec ce que vous avez, à éviter le gaspillage, à observer la nature pour vous en inspirer et à manger sainement. Vous vivrez également une expérience humaine. En vivant quelques jours, voire quelques semaines chez vos hôtes, vous créerez des liens solides, durables, et partagerez un quotidien peut-être bien éloigné de ce que vous connaissez. Nul besoin de partir à l’étranger pour être dépaysé et découvrir une autre façon de vivre !