En plus d’une immersion dans l’univers du célèbre gaulois, le parc d’attractions situé à Plailly organisait des spectacles avec ses huit dauphins et ses cinq otaries. Selon Nicolas Kremer, directeur général du parc, 50 % des visiteurs assistaient à la représentation dans le Théâtre de Poséidon. Mais à la veille d’un débat au sein de l’Assemblée nationale, le Parc Astérix a annoncé la fermeture définitive du delphinarium.

Une fermeture qui servira d’exemple ?

« Cette décision de fermeture du delphinarium repose sur la volonté du Parc de se concentrer sur son activité historique de parc d’attractions », énonce l’entreprise dans un communiqué. Au cours d’un entretien pour Le Parisien, Nicolas Kremer évoque une décision prise depuis trois ans. « Le Parc Astérix est avant tout un parc d’attractions, pas un parc animalier », précise-t-il.

Cette annonce fait écho au passage devant l’Assemblée nationale d’une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Elle mentionne notamment l’interdiction de détention, de reproduction et de participation aux représentations des cétacés. Il faut savoir qu’en France, deux autres établissements (Marineland et Planète Sauvage) possèdent des dauphins en captivité, en plus du Parc Astérix.

En septembre dernier, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, avait défendu le bien-être animal en présentant plusieurs mesures dont la fin de captivité des animaux sauvages dans les cirques, des cétacés dans les delphinariums et la fermeture des élevages de visons. La ministre avait avancé deux échéances pour les delphinariums : une interdiction de posséder des orques captifs dans les deux ans à venir, et entre sept à dix ans pour les dauphins. Les associations espèrent que ces promesses exposées mardi devant l’Assemblée nationale seront tenues.