Le remplacement progressif des dispositifs d’épargne retraite est acté par la loi PACTE datant du 22 mai 2019 et ses textes d’application. Ce changement intervient en raison de la trop grande complexité de l’épargne retraite, qui la rendait peu attractive pour les Français. Dès le 1er octobre 2020, les nombreux anciens produits (PERP, PERCO, Préfon, contrat Madelin, etc.) ne sont donc plus commercialisés au profit des seuls PER (Plan d’épargne retraite).