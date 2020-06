Le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 permet aux travailleurs indépendants ayant subi la crise du Covid-19 de plein fouet de débloquer par anticipation jusqu’à 2 000 euros de leur épargne retraite placée sur les contrats Madelin et PER. Décryptage.

En raison de la crise liée au Covid-19, nombre d’indépendants ont été durement touchés sur le plan économique. Face à l’urgence de la situation, les représentants des indépendants ont demandé au gouvernement de proposer une aide ou un plan leur permettant de limiter les pertes et d’éviter la faillite professionnelle.

Ces sommes seront exonérées d’impôt sur le revenu, mais seront malgré tout soumises aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS).

Ainsi, les travailleurs indépendants impactés par la crise sanitaire pourront racheter jusqu’à 2 000 euros maximum de leur épargne retraite. Sont concernés les contrats Madelin ou Madelin agricoles ainsi que les nouveaux PER (Plans d’épargne retraite) individuels créés par la loi Pacte en octobre 2019.

Quelles sont les conditions pour débloquer son épargne retraite ?

Les travailleurs non-salariés souhaitant débloquer par anticipation une certaine somme sur leur épargne retraite doivent, au préalable, avoir été éligibles au Fonds de solidarité. Ce dernier a été mis en place à la fin mars pour soutenir les entrepreneurs durant l’épidémie du Covid-19. Ils devront simplement fournir à leur organisme de gestion une attestation sur l’honneur stipulant qu’ils ont bel et bien été éligibles.



Les indépendants concernés sont donc ceux qui emploient jusqu’à 10 salariés et qui ont un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 million d’euros. Leur bénéfice annuel imposable ne doit pas non plus excéder 60 000 €. Enfin, ils doivent avoir fait l’objet d’une fermeture administrative ou avoir perdu au moins 50 % de leur activité.

Attention, les contrats souscrits après le 10 juin n’entrent pas dans le cadre d’une demande de rachat anticipé.