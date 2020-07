Un décret paru au Journal officiel du 28 septembre 2019 permet l’expérimentation de la délivrance, de la gestion et de la conservation des actes de l’état civil gérés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères sous forme électronique. Voici de quoi il en retourne.

Une dématérialisation des actes de l’état civil pour les Français de l’étranger

L’expérience va durer trois ans. Durant cette période, le service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères sera chargé de créer un registre centralisé pour les actes de l’état civil établis par les autorités diplomatiques et consulaires.

Il devra garantir l’intégrité, l’inaltérabilité et la confidentialité des documents. Le registre devra aussi contenir l’ensemble des actes électroniques. Ainsi, la traçabilité des opérations et leur lisibilité seront disponibles et préservées.

Le fichier ne contiendra que les nouveaux documents à un niveau de sécurité hautement élevé, garantissant leur caractère authentique.