La grande distribution est déjà en train de préparer Noël. Cependant, les professionnels du secteur du jouet sont inquiets. Retards de livraisons, ruptures de stock, les enseignes françaises prévoient une pénurie quelques mois avant les fêtes. Cette année, pour satisfaire les enfants, le père Noël devra se mettre au travail un peu plus tôt que prévu... Explications.

L’Asie sous une nouvelle vague de Covid-19

Le marché du jouet est l’un des rares secteurs à avoir traversé la crise sanitaire haut la main. En effet, les professionnels ont enregistré une hausse de 3 %, notamment avec la vente de jeux et mobiliers de plein air cet été. Cependant, il se pourrait bien que les choses changent à l’approche de Noël.

Pénurie de matières premières

Plus de deux tiers de la production mondiale de jouets et d’appareils électroniques sont confectionnés chaque année en Asie. Faisant actuellement face à une nouvelle vague de Covid-19, les usines de fabrication et les entreprises de transport tournent au ralenti.

Les matières premières se font rares. Cela est notamment le cas du plastique, bien sûr, mais aussi du carton, du bois et des produits électroniques (cartes, composants, etc.). Certains jouets ne peuvent donc plus être fabriqués, mettant ainsi en péril les fêtes de Noël.

Transport des jouets depuis l'Asie

En plus des usines de production moins performantes, les divers systèmes d’approvisionnement sont également touchés. Le prix du transport ne cesse d’augmenter, car la branche est saturée. Le montant des frais de port peut parfois être multiplié par 6 par rapport à ce que l’on pouvait observer jusqu’à présent. S’il fallait compter en moyenne 3 000 euros pour les spécialistes du jouet, les frais de port avoisinent 17 000 euros à l’heure actuelle.

De plus, un grand nombre de containers restent bloqués dans plusieurs villes sur la planète, générant ainsi un manque de moyens de stockage pour le fret. Étant conçus en aluminium, un matériau qui est en pénurie dans le monde entier depuis quelques mois, il est difficile de résorber le problème.