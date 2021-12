Cette année, afin d’éviter toute erreur, vous avez pris soin de réaliser une liste de cadeaux de Noël qui vous feraient plaisir. Mais personne n’est à l’abri d’un doublon ou d’un proche téméraire qui préfère faire des cadeaux de son côté pour « faire la surprise ». Et c’est peu de le dire, puisque parfois, ces fameux cadeaux ne conviennent pas. Plutôt que d’encombrer vos placards, pourquoi ne pas revendre les cadeaux de Noël qui ne vous plaisent pas ? Voici comment faire.

Lorsque vous postez une annonce, mettez plusieurs photos pour bien mettre en valeur le produit. N’hésitez pas à montrer certains détails précis (marque, étiquette apparente, sequins, coutures, facture, etc.). De même, donnez un maximum de détails et d’informations sur le produit afin de rassurer les acheteurs potentiels. Enfin, restez honnête sur la raison de la vente.

Il existe bon nombre de sites sur lesquels revendre vos cadeaux de Noël. Parmi eux, eBay, Rakuten, Vinted, Momox ou encore LeBonCoin restent les plus connus. Certains sont même spécialisés, comme Vinted dans les vêtements et accessoires ou encore Rakuten dans le high-tech. Rien ne vous empêche de positionner une annonce sur plusieurs sites afin de multiplier vos chances de vendre vos cadeaux .

Avant de mettre un prix de vente, regardez à combien votre produit est vendu en boutique ou sur Internet. De plus, informez-vous sur les prix pratiqués sur la plateforme où vous souhaitez revendre votre cadeau de Noël. N’hésitez pas à baisser le prix de quelques euros si vous souhaitez vendre rapidement.

Outre les photos et le descriptif produit détaillé, il y a aussi quelques astuces incontournables pour vendre rapidement vos cadeaux de Noël sur Internet.

Avez-vous pensé au troc ou au don ?

De plus en plus répandus, le troc et l’échange sont aussi un bon moyen de se débarrasser d’un cadeau de Noël encombrant. Tentez d’arpenter les petites annonces sur les sites classiques ou spécialisés pour proposer un échange avec un produit qui vous conviendrait mieux. Les sites comme Mytroc sont parfois de véritables mines à trésors !

Si vous êtes plutôt altruiste et que vous préférez tout simplement faire plaisir aux personnes dans le besoin, vous pouvez faire un don à une association caritative comme Emmaüs ou pourquoi pas, mettre votre cadeau de Noël non désiré sur un site de dons tels que donnons.org ou toutdonner.com.