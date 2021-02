93 décès en moins sur les routes françaises en un an

En tout, 171 personnes ont été tuées sur les routes françaises le mois dernier, selon les données établies par la Sécurité routière. Cela représente 93 décès en moins par rapport au mois de janvier 2020, soit une baisse de 35,2%. Et sur deux ans, c'est une diminution de 28,5 %.

Dans le détail, 3 472 accidents corporels ont été dénombrés, soit 1 068 de moins qu'en janvier 2020. La mortalité piétonne est également en chute : 26 personnes mortes en moins par rapport à l'an dernier et du côté des automobilistes, c'est 71 victimes de moins.

En revanche, la mortalité chez les motocyclistes est en augmentation par rapport à janvier 2020 avec 8 morts supplémentaires.



Concernant le réseau routier, si la mortalité sur autoroute est stable (un décès de plus en un an), le nombre de morts sur les routes en agglomération et hors agglomération est en sensible baisse que ce soit par rapport à 2020 ou à 2019.



De plus la mortalité chez les moins de 18 ans, chez les 18-24 ans et chez les plus de 65 ans est également en diminution sur un an. En comparant les données avec les chiffres de 2019, l’évolution est plus contrastée.