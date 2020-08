Chaque année, les familles de collégiens et de lycéens boursiers en internat peuvent bénéficier de cette prime, dont les montants et les conditions d’attribution évoluent à la rentrée 2020.

Prime à l’internat : qu’est-ce qui change pour l’année 2020-2021 ?

Pour l’année scolaire 2020-2021, comme le précise un décret paru au Journal officiel le 9 août 2020, la prime à l’internat évolue : son montant dépend désormais de l’échelon de la bourse. Pour un collégien, ce montant varie entre 258 et 297 euros, et pour un lycéen entre 258 et 423 euros.

Cette prime est attribuée chaque trimestre sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande. Elle est automatiquement déduite des frais de pension, et peut être cumulée avec d’autres aides, comme le Fonds social collégien ou lycéen, l’allocation de rentrée scolaire (ARS), les aides pour la cantine, les aides pour les élèves inscrits dans la voie professionnelle ou encore les aides du département ou de la région.