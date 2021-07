À la suite de la mobilisation des Gilets jaunes, le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures en faveur du pouvoir d’achat. Parmi celles-ci, une prime exceptionnelle de fin d’année, également appelée prime Macron, défiscalisée et exonérée d’impôt sur le revenu. Elle a permis à quelques foyers de mieux appréhender la fin d’année. Comment fonctionne cette prime ? Quel est son montant ? Quelles sont les modalités de versement ?

Cette prime exceptionnelle de fin d’année est exonérée de charges sociales, de prélèvements sociaux et de l’ impôt sur le revenu , une aubaine tant pour les salariés que les entreprises. Pour faire simple, le montant brut proposé par l’employeur est également le montant net perçu par le salarié.

En outre, pour être exonérée, la prime exceptionnelle de fin d’année doit impérativement être versée sur une période définie. Pour 2021-2022, le versement doit intervenir entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 .

Cependant, il est possible que son montant varie selon les employés, mais uniquement en tenant compte de certains critères tels que :

Tous les salariés, y compris les apprentis et les intérimaires peuvent en bénéficier .

Selon la loi, aucun montant ni obligation de versement ne sont prévus. Les entreprises sont donc libres de proposer ou non cette prime, d’en définir le montant , ainsi que les bénéficiaires.

Selon le premier bilan de la prime Macron, en 2018-2019, près de 200 000 entreprises l’avaient proposé à plus de 2 millions de salariés pour un montant moyen de 450 euros. Comme l'avait annoncé le Premier ministre, Jean Castex, cette prime exceptionnelle est reconduite pour l’année 2021-2022.

Covid-19 : prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Afin de soutenir les salariés, la prime de 1 000 € n'est plus soumise à la signature d'un accord d'intéressement, comme c'était le cas auparavant. Autre nouveauté : les entreprises de moins de 50 salariés peuvent verser une prime de 2 000 €, qu'elles aient ou non signé un accord. Dans les autres cas, le plafond de 2 000 € concerne les travailleurs de deuxième ligne et les sociétés qui ont bien signé un accord d'intéressement.