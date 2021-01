La Saison Africa2020 est ouverte et se déroulera partout en France jusqu’à mi-juillet. Plus de 200 évènements, artistiques, scientifiques ou pédagogiques sont attendus.

La Saison Africa2020 est un projet initié par Emmanuel Macron et dédié aux 54 pays du continent africain. Notamment porté par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, il permettra de célébrer l’Afrique dans toute sa diversité, promouvoir sa culture et faire découvrir aux élèves son Histoire.

Les ambitions de la Saison Africa2020 Initialement prévue du 1er juin à fin décembre 2020, la Saison Africa2020 a finalement été reportée en raison du contexte sanitaire. Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, vient de lancer officiellement et en direct le volet éducation. Quels sont les objectifs de l’initiative ? Pour N’Goné Fall, commissaire générale de la Saison Africa2020, ce projet panafricain a pour ambitions de « changer le regard que la France a de ce continent » et « faire tomber les clichés que les Africains ont vis-à-vis de la France ». Cette saison est donc un moment de partage et de rencontres pour réfléchir ensemble sur des problématiques contemporaines communes à la France et l’Afrique : le développement durable, les nouvelles technologies, la circulation des hommes et des idées. Elle permettra également une découverte mutuelle de l’Histoire et des coutumes. Par ailleurs, la Saison Africa2020 mettra à l’honneur les femmes et leur rôle dans les sociétés africaines, un sujet soutenu par l'une des ambassadrices, Djaïli Amadou Amal, écrivaine camerounaise et prix Goncourt des lycéens 2020 pour Les Impatientes. Vous pouvez retrouver la vidéo du lancement sur le site du ministère de l’Éducation nationale.

274 projets labellisés menés par les écoles En 2019, un appel à projets de grande envergure est lancé et diffusé dans toutes les académies. Les établissements scolaires sont ainsi invités à participer à la Saison Africa2020. Et l’appel rencontre un franc succès. Au total, 274 projets portés par des écoles, collèges et lycées ont été labellisés par le ministère. Ces projets sont nécessairement réalisés en collaboration avec une institution, une ou plusieurs personnalités du continent africain. Parmi eux, un lycée de l’académie de Toulouse et un lycée situé au Sénégal ont collaboré pour mettre au point un « simulateur de vol franco-sénégalais ». Au sein de l’académie de Lyon, un établissement s’est associé avec une école du Burkina Faso pour travailler sur les déchets plastiques, fléau pour l’environnement, et les moyens de les réduire. Production d’objets en céramique, création d’un spectacle musical, ou encore performance de danse, les projets débordent tous d’imagination et d’originalité.