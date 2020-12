Les vacances de Noël à la montagne seront à base de raquettes et ski de randonnée cette année, sans ski de piste. Lors de sa dernière conférence de presse, Jean Castex a annoncé la mauvaise nouvelle à tous les acteurs de la montagne, provoquant colère et inquiétude. Conscient de la perte que représente la fermeture des remontées mécaniques, le gouvernement travaille sur un nouveau dispositif de soutien économique.

La sentence est tombée la semaine dernière pour les stations de sports d’hiver : si elles peuvent accueillir du monde, en revanche les remontées mécaniques demeurent fermées jusqu’au mois de janvier. Et la date précise de réouverture reste inconnue de tous. Pour le secrétaire d’État au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, cette décision est prise dans le but d’« éviter de grands brassages de populations, et donc à terme, une troisième vague qui serait très dure à supporter ».

Un soutien renforcé aux professionnels de la montagne

Les vacances de Noël représentent 20 % du chiffre d’affaires des stations de ski. Inquiètes pour leur saison, elles ont renouvelé les demandes de réouverture pendant les fêtes dans le strict respect des consignes sanitaires. L’épidémie de Covid-19 ne ralentissant pas, le gouvernement a exclu cette possibilité et se concentre sur les aides financières nécessaires afin de compenser les pertes.

En ce qui concerne les remontées mécaniques, « un dispositif ad hoc » pour les indemniser est annoncé. Les entreprises et commerces qui dépendent du tourisme et donc de l’affluence provoquée par l’ouverture des stations pourront bénéficier du Fonds de solidarité « sur une base territoriale et non pas sur la base de leur activité ou de leur code NAF », a indiqué Jean-Baptiste Lemoyne.

Le dispositif de chômage partiel pour les saisonniers

Le dispositif de chômage partiel devrait être étendu aux saisonniers du secteur. Dans un communiqué de presse, le ministère du Travail en précise les modalités. Il sera accordé aux saisonniers déjà recrutés l’année précédente et dont le contrat de travail est reconduit en 2020, ainsi qu'aux saisonniers possédant une promesse d’embauche ou un contrat signé pour cette saison. Le recours à l’activité partielle « permettra ainsi de sécuriser les recrutements en vue de la réouverture des stations et de faciliter le redémarrage quand l'activité pourra repartir », a déclaré Élisabeth Borne, ministre du Travail.

Les acteurs de la montagne seront reçus à Matignon vendredi 11 décembre pour échanger sur ce nouveau dispositif de soutien économique.