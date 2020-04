Des mesures sont envisagées pour qu’un déconfinement progressif puisse avoir lieu tout en garantissant à la population une protection maximale contre le Covid-19. L’une d’elles est le port du masque obligatoire dans certains lieux publics. L’utilité des masques pour limiter la propagation du virus a été reconnue par les autorités, il s’agit désormais d’en équiper rapidement le plus de personnes possible. Dans cette optique, les pharmacies sont de nouveau autorisées à en vendre au public.

Les masques FFP2 et chirurgicaux restent réservés aux professionnels

Suite à un arrêté publié au Journal officiel le 26 avril 2020, la vente de masques de protection est de nouveau autorisée en pharmacie.

On pourra bientôt y trouver « des masques industriels dits “alternatifs” [non sanitaires, NDLR], en tissu, jetables ou lavables, de type 1 et 2 », a expliqué Gilles Bonnefond, le président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine au Parisien.

Les masques FFP2 et chirurgicaux qui sont les plus filtrants restent réservés aux populations les plus à risque : les professionnels de santé.

Malgré l’autorisation de la vente, il ne sera pas possible de trouver des masques immédiatement dans toutes les pharmacies.

« La difficulté maintenant va être d’en commander et surtout d’en recevoir, car c’est la guerre, les délais sont incertains », a déclaré Carine Wolf-Thal, la présidente de l’Ordre des pharmaciens.