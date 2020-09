L’objectif principal de cette généralisation est de simplifier le parcours de soins et de renforcer la couverture vaccinale.

En effet, depuis octobre 2017 les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, ont testé la vaccination contre la grippe directement dans les pharmacies d’officine. Cette expérimentation de 2 années a permis aux pharmaciens volontaires de vacciner près d’un million de Français contre la grippe saisonnière et a rencontré un franc succès dans les 4 régions.

Toutes les personnes majeures éligibles à la vaccination contre la grippe saisonnière peuvent se faire vacciner sans prescription médicale préalable par les médecins, les infirmières, les sages-femmes et les pharmaciens.

Bon à savoir : pour les « personnes contacts » du virus SARS-COV2, la Haute Autorité de la Santé recommande de rester centré sur l’objectif initial de priorisation et de reporter la vaccination contre la grippe à la fin de la période d’isolement .

Chaque année, l’épidémie de grippe fait des ravages et touche 2 à 6 millions de Français. La vaccination est donc fortement recommandée aux :

Les pharmaciens titulaires ou adjoints d’officine et les gérants de pharmacies mutualistes ou de secours miniers inscrits à l’Ordre national des pharmaciens ont le droit de pratiquer la vaccination contre la grippe saisonnière.

Et conformément aux dispositions des articles R1335-1 et suivants du Code de la santé publique , il est primordial d’ éliminer les DASRI (Déchets d’activité de soins à risque infectieux).

Pour des questions d’hygiène et de sécurité, l’officine doit disposer d’une enceinte réfrigérée pour la conservation des vaccins, ainsi que des solutions hydroalcooliques ou un point d’eau pour le lavage des mains. Le matériel nécessaire pour l’injection du vaccin et une trousse de première urgence sont obligatoires.

Pour exercer l’activité de vaccination, l’officine du pharmacien doit disposer de locaux adaptés afin d’assurer l’administration du vaccin. Cela implique « un espace de confidentialité clos pour mener l’entretien préalable, accessible depuis l’espace client, sans accès possible aux médicaments. »

Une fois la formation réussie, les pharmaciens reçoivent une attestation de l’organisme de formation. Cette dernière doit comporter les numéros d’enregistrement de l’organisme auprès de l’ ANDPC (Agence nationale du développement professionnel continu) et de l’action de DPC sur le site de l’agence.

Elle dure 6 heures (évaluation incluse) et se compose d’une partie théorique (3 heures) — avec la possibilité d’être réalisée sous forme d’e-learning (formation sur internet) — et d’une partie pratique à l’acte de vaccination (3 heures).

L’ arrêté du 23 avril 2019 fixe les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par les pharmaciens d’officine et le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour pratiquer la vaccination.

Il faut savoir que le pharmacien est responsable de la traçabilité de la vaccination antigrippale et du partage de l’information avec le médecin traitant. Il doit alors enregistrer son nom et ses coordonnées, le numéro de lot et la date d’administration du vaccin.

Ces différents éléments peuvent être inscrits dans le CVE (Carnet de vaccination électronique) du patient ou enregistrés dans le DMP (Dossier médical partagé).

Après l’administration du vaccin, les pharmaciens remettent une attestation aux patients qui regroupent tous ces éléments. Ensuite, ils doivent transmettre ces informations aux médecins traitants, si les patients y consentent.