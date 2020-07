Dans le cadre du plan Bien vieillir, l’Agirc-Arrco propose des bilans de prévention aux personnes âgées de 50 ans et plus. D’ordinaire réalisés dans des centres spécialisés, ces bilans sont temporairement effectués en téléconsultation en raison de l’épidémie de Covid-19.

Quel est l’intérêt du bilan de prévention ?

Le bilan de prévention a été mis en place pour prévenir la perte d’autonomie et favoriser le vieillissement en bonne santé. L’objectif est de détecter les risques liés à l’avancée en âge le plus tôt possible et de mettre en place des actions permettant de retarder les effets du vieillissement.

Ce bilan permet de poser un diagnostic sur l’état de santé général du patient, que ce soit sur le plan médical, psychologique ou social.