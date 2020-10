La création d’un nouveau label intitulé « Capitale française de la culture » a pour objectif de soutenir les collectivités dans le domaine de la culture et les encourager à développer des projets soulignant la richesse culturelle de leur territoire. Pour ce faire, trois textes publiés au JO fixent les modalités de ce label attribué dès l’année prochaine et désormais tous les deux ans à une commune ou un groupement de communes.

Les modalités du label « Capitale française de la culture »

Le label « Capitale française de la culture » s’adresse aux communes ou groupements de communes de 20 000 à 200 000 habitants présentant un projet culturel qui valorise le patrimoine, encourage la production artistique et fait intervenir les habitants. L’organisation d’un tel événement est possible grâce au financement du ministère de la Culture et de la Caisse des dépôts, mais également grâce à la Réunion des musées nationaux - Grand Palais (Rmn-GP), en charge de la coordination du projet.

Le label est décerné tous les deux ans, pour une durée d’un an, à la suite d’une sélection en deux phases. Elle est réalisée par un jury compétent formé de 7 personnalités françaises et internationales reconnues dans le monde de culture, conseillé par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC). La procédure de sélection est basée sur l’évaluation des critères suivants :

l’innovation ;

la transmission artistique et culturelle ;

la pérennité du projet ;

son rayonnement à l’échelle nationale et au-delà ;

l’accessibilité aux personnes en situation de handicap ;

la coopération internationale mise en place.

Lors du premier tour, 10 candidatures sont retenues, en lice pour le label, qui défendent ensuite leur projet devant le jury.

À l’issue des délibérations, le label est attribué au projet gagnant et s’accompagne d’un soutien financier, accordé par le ministère de la Culture, pour la mise en œuvre et le respect des engagements. Après l’année écoulée, un bilan est dressé par le détenteur du label.