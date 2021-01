Rien de mieux que l’anniversaire de l’un des plus grands poètes français pour encourager les enfants à écrire. Le concours « Fête des Fables, faites des fables » sera bientôt ouvert aux écoles, collèges et lycées. Tous les élèves pourront évidemment participer et soumettre leur plus belle fable accompagnée d’une illustration. À vous de jouer !

Trouver le prochain Jean de La Fontaine Le corbeau et le renard, La cigale et la fourmi ou encore La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf, les Fables de La Fontaine font partie intégrante du patrimoine français. À l’initiative du ministère de l’Éducation nationale, le concours « Fête des Fables, faites des fables » est organisé pour les faire découvrir et laisse la parole aux jeunes. Individuellement, à deux ou en groupe, les participants composeront une fable en vers ou en prose, assortie d’une illustration réalisée par leurs soins. Dessin, montage, collage, photographie, tout est accepté ! Le concours est scindé en trois catégories en fonction du niveau des élèves : école, collège et lycée. À la clé, les lauréats, dignes successeurs de Jean de La Fontaine, seront récompensés pour leur travail. Les fables seront publiées et ils recevront livres et chèques-lire. En prime, ils pourront visiter différents lieux qui ont marqué la vie du célèbre poète. Le concours sera également l’occasion pour les professeurs d’élaborer des projets pédagogiques autour des Fables de La Fontaine en laissant libre cours à leur inspiration. Pour les aider, le site Éduscol met à leur disposition de multiples ressources sous tous les formats.