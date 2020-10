Généralement, les tarifs varient d’un département à l’autre, et sont plus élevés dans les grandes villes. Mais il arrive parfois que deux établissements proches pratiquent des tarifs très différents sans justification apparente.

Le marché du contrôle technique est un secteur concurrentiel, et les prix demandés pour les contrôles et les contre-visites peuvent varier du simple au double .

Le comparateur mis en place par le gouvernement recense les centres effectuant des contrôles techniques pour les véhicules légers, qu’il s’agisse de voitures particulières, de voitures de collection, de 4 x 4, de camping-cars de moins de 3,5 tonnes ou de camionnettes.

La plateforme est disponible en ligne, et permet aux utilisateurs de sélectionner le type de véhicule concerné et le carburant utilisé, tout en filtrant les résultats par département et par ville. Les différents centres de contrôle techniques sont répertoriés sous forme de carte et de liste. On y trouve leurs coordonnées, ainsi que le prix des contrôles et la fourchette de prix des contre-visites.

Selon Alain Griset, ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises, les variations de prix peuvent être expliquées par divers facteurs : « le prix du foncier est plus lourd à certains endroits, d’autres où les entreprises ont des structures qui génèrent plus de coûts, d’autres enfin qui considèrent qu’il faut faire plus de marges », a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé au quotidien Ouest France.

Le comparateur devrait donc permettre aux automobilistes de faire leur choix plus facilement. « Tout ce qui concourt à éclairer le choix du consommateur va dans la bonne direction », a souligné Alain Griset.