La 29ème édition de la Fête de la science se déroule du 2 au 12 octobre 2020 en France métropolitaine et du 6 au 16 novembre en outre-mer et à l’international. Chaque jour, des manifestations gratuites sont organisées dans vos régions mais aussi en ligne afin de promouvoir la science et éveiller la curiosité. Tout un programme à découvrir en famille ou entre amis !