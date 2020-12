Début des premiers voyages : fin 2021

Concrètement, un calendrier a été créé. Ainsi dès décembre 2021, les voyages dans les trains de nuit seront possibles entre Zurich et Amsterdam et entre Vienne et Paris. À partir de décembre 2022, vous pourrez relier Zurich et Rome. En décembre 2023, vous pourrez voyager entre Berlin et Paris et entre Berlin et Bruxelles. Puis en décembre 2024, ce sera le tour de la liaison entre Zurich et Barcelone.

Mais, en attendant, il y a encore du travail. Même si les voitures utilisées devraient appartenir à la compagnie autrichienne, de nouvelles rames doivent être créées. Il faut également harmoniser les spécificités techniques qui diffèrent d’un pays à un autre. Bref, il faut que les trains circulent sans aucun problème sur les réseaux ferroviaires européens.