Monsieur Cuisine Connect fait fureur auprès des consommateurs. Ce robot cuiseur est capable de remplacer plusieurs appareils et son prix attractif (359 euros) le rend compétitif face au célèbre Thermomix, vendu 1 300 euros. Mais cette concurrence pourrait ne pas durer. Vorwerk, le fabricant du Thermomix, a ouvert les hostilités en portant plainte contre Lidl pour contrefaçon.

Monsieur Cuisine interdit à la vente en Espagne

Des experts se sont réunis en novembre dernier pour comparer les deux robots cuiseurs et définir si les accusations lancées par Vorwerk sont fondées. Ce dernier estime que le Monsieur Cuisine Connect de la marque Silvercrest copie les caractéristiques de leur produit phare, notamment la balance intégrée. La justice espagnole a finalement tranché en faveur du fabricant du Thermomix et condamne Lidl pour violation de brevet. Dans le même temps, le tribunal de commerce de Barcelone a exigé le retrait de tous les robots Monsieur Cuisine du marché et la fin de leur commercialisation en Espagne.

C’est un coup dur pour le discounter Lidl qui était parvenu à écouler près de 40 000 appareils en 72 heures lors de son lancement en juin. En plus de l’interdiction de commercialisation, il est tenu de reverser à Vorwerk 10 % des recettes réalisées sur les ventes. Lidl a encore une chance de se défendre en faisant appel.