Aborder le Tour sous différents aspects

Le Tour de France, grâce à son histoire et sa renommée, permet d’aborder en classe plusieurs disciplines : « la littérature, la philosophie, la géographie et l’histoire ». Avec les 32 régions traversées et les nombreuses villes étapes, la course cycliste est formatrice en matière de connaissance du territoire français. Après plus d’un siècle d’existence, elle donne aussi l’opportunité de retracer quelques dates clés.